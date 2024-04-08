Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi başlıyor

Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da mücadele edecek. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken, City 4 galibiyet alırken, Real Madrid ise 3 kez kazandı. İki ekip, geçen sezon yarı finalde karşılaşmış ve Manchester City finale yükselmişti. Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak çeyrek finale çıktı.