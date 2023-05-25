Voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı davette kıyafetiyle büyüledi! Sosyal medyada fotoğrafa yorum yağdı - Son Dakika
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Voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı davette kıyafetiyle büyüledi! Sosyal medyada fotoğrafa yorum yağdı

25.05.2023 16:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti. Güzel sporcunun paylaşımına hayranları tarafından "Tablo gibisin" yorumları yapıldı.

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı olan Zehra Güneş, bu kez verdiği pozlarla gündem oldu.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak gittiği davetten paylaşımlar yaptı. Güzel sporcunun o kareleri hayranları tarafından büyük beğeni aldı.

"TABLO GİBİSİN"

Güzel voleybolcu modaya uydu ve denim elbisesiyle pozlar verdi. Straplez detaylı elbisesiyle otelin merdivenlerinde poz veren Zehra, güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı. Zehra Güneş'in pozlarına "Çok güzel zarif görünüyorsunuz", "Tablo gibisin" yorumları yapıldı.

İşte Zehra'nın paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları;

YORUMLAR
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Zehra Güneş, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı davette kıyafetiyle büyüledi! Sosyal medyada fotoğrafa yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı davette kıyafetiyle büyüledi! Sosyal medyada fotoğrafa yorum yağdı - Son Dakika
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