Türk voleyboluna oyuncu, antrenör, yönetici olarak hizmet eden ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada Galatasaray HDI Sigorta, VakıfBank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak - Son Dakika

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