Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak - Son Dakika
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Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak

12.10.2022 11:52
Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak.

Türk voleyboluna oyuncu, antrenör, yönetici olarak hizmet eden ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada Galatasaray HDI Sigorta, VakıfBank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.

Taç Spor Tesisleri'nde iki gün sürecek turnuvanın bilet satışından elde edilen gelir, Muhammet Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.

Turnuva programı şöyle:

Yarın:

16.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor

19.00 Galatasaray-Bolu Belediyespor

14 Ekim Cuma:

16.00 Üçüncülük maçı

19.00 Final maçı

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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