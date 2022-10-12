Voleybolda Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Muhammet Görken Turnuvası yarın başlayacak.
Türk voleyboluna oyuncu, antrenör, yönetici olarak hizmet eden ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada Galatasaray HDI Sigorta, VakıfBank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.
Taç Spor Tesisleri'nde iki gün sürecek turnuvanın bilet satışından elde edilen gelir, Muhammet Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.
Turnuva programı şöyle:
Yarın:
16.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor
19.00 Galatasaray-Bolu Belediyespor
14 Ekim Cuma:
16.00 Üçüncülük maçı
19.00 Final maçı
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