Voleybolda Play-off Final Programı Açıklandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final ve 3-4 etaplarının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.
Play-off 3-4 etabında ise 3 karşılaşma üzerinden 2 galibiyet alan ekip sezonu üçüncü tamamlayacak.
Maç programı şöyle:
Final etabı
21 Nisan:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
24 Nisan:
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
27 Nisan:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
30 Nisan (Gerekirse):
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
4 Mayıs (Gerekirse):
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
3-4 etabı
22 Nisan:
19.00 Halkbank- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
25 Nisan:
14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)
28 Nisan (Gerekirse):
19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
