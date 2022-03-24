Voleybolda şampiyon değişmedi - Son Dakika
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Voleybolda şampiyon değişmedi

24.03.2022 10:52
Voleybolda şampiyon değişmedi

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, voleybol şampiyonalarının ardından düzenlenen ödül törenine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, voleybol şampiyonalarının ardından düzenlenen ödül törenine katıldı.

2021-2022 sezonunda il genelinde katıldığı tüm kategorilerde voleybol şampiyonlukları Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün oldu. Bilecik il genelinde çeşitli kategorilerde yapılan voleybol şampiyonaları heyecanlı ve çekişmeli maçların ardından sona erdi. Şampiyonanın ardından Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, tüm sporcuları tek tek tebrik ederek madalya ve kupalarını takdim etti. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, sporculara ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlunun da tebrik ve selamlarını ileterek Bozüyük Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Voleybol Şampiyonasında Genç Kızlar kategorisinde Bilecik Şampiyonu Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor (A) takımı oldu. Aynı kategoride Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor (B) takımı 2.olurken 3.'lük kürsüsü ise Söğüt Spor Kulübü'nün oldu. Voleybol Midi Kızlar Bilecik Şampiyonasında ise şampiyon yine Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor (A) takımı olurken 2.'lik Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor (B) takımının 3.'lük kürsüsü ise yine Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor (C) takımının oldu. Voleybol branşında gelecek vaat eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol sporcuları kazandıkları başarılarla Bozüyük'ün haklı gururu oldular. - BİLECİK

Voleybolda şampiyon değişmedi
Voleybolda şampiyon değişmedi
Voleybolda şampiyon değişmedi
Voleybolda şampiyon değişmedi

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Bozüyük Belediyesi, voleybol, Şampiyon, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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