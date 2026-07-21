Voleybolda Türkiye-Kanada Mücadelesi - Son Dakika
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Voleybolda Türkiye-Kanada Mücadelesi

21.07.2026 12:43
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz'da Kanada ile çeyrek finalde karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki organizasyonun final etabında mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak.

Organizasyon tarihinde ilk kez final etabına yükselen Kanada'yı eski Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor.

Türkiye, VNL'de Kanada ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Kanada, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Türkiye-Kanada Mücadelesi - Son Dakika

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