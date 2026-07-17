Voleybolda Türkiye'nin VNL Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Voleybolda Türkiye'nin VNL Kadrosu Açıklandı

17.07.2026 23:56
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL final etabı için kadrosunu belirledi. Çeyrek finalde Kanada ile maç yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: AA

Türkiye, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Türkiye'nin VNL Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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