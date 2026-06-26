Voleybolda Yeni Sezon Başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun başlangıç tarihleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 2026-2027 sezonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, SMS Grup Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Fişekhane'de yapılacak.
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