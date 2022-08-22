Bodrumspor filede Deniz Hakyemez'le devam edecek - Son Dakika
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Bodrumspor filede Deniz Hakyemez'le devam edecek

22.08.2022 16:48
Bodrumspor filede Deniz Hakyemez'le devam edecek

VOLEYBOLDA yeni sezonda daha önce milli takımlarda da görev yapan Antrenör Adnan Kıstak yönetiminde Kadınlar Bölgesel 2'nci Ligi'nde mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

VOLEYBOLDA yeni sezonda daha önce milli takımlarda da görev yapan Antrenör Adnan Kıstak yönetiminde Kadınlar Bölgesel 2'nci Ligi'nde mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Bölgesel 2'nci Lige yükselen Bodrum Belediye Bodrumspor, bu başarıda büyük katkısı olan takım kaptanı milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile yola devam kararı aldı.Kariyerinde 5 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 3 Avrupa CEV Kupası şampiyonluğu, milli takımla Akdeniz Oyunları şampiyonlukları yaşayan, 200'den fazla kez milli formayı taşıyan 39 yaşındaki Deniz Hakyemez, yeni sezonda da Bodrum için ter dökecek. Kaptanın sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Böyle deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcuyu kulübümüze katmaktan mutluyuz, transferlerimiz devam edecek ve güçlü bir takımla Bodrum'u temsil edeceğiz" dedi.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor filede Deniz Hakyemez'le devam edecek - Son Dakika

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