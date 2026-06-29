Volkan Babacan\'ın Sözleşmesi Uzatıldı

RAMS Başakşehir FK, kaleci Volkan Babacan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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