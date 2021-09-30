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Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı - Son Dakika

Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

30.09.2021 14:24

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Demirel, Süper Lig'de birlikte ve karşılıklı oynadığı oyunculardan rüya ilk 11 yaptı. Demirel, bu listeye Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı. Volkan Demirel, Alex'in vedası ve Muslera'yla olan ilişkisi hakkında da bilinmeyenleri detaylıca aktardı.

Volkan Demirel, oyunculuk döneminde yaşadığı anılarını çalıştığı kurum beIN Sports'ta anlattı. Demirel'in Alex ve Muslera hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

"KİMSE BİLMEZ"

Alex'e veda etmediğiyle ilgili haberler çıkan Volkan, "Çoğu kişi bilmez ama ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gittik. Duygu dolu anlar yaşadık. Ayrılmasını kimse istemezdi, ona 'profesör' derdik. Saha içinde ve dışında örnek alırdım" dedi.

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

"MUSLERA'NIN BANA İÇİ ISINDI"

Alex, Muslera'yla olan ilişkisi hakkında, "Uçak seyahatlerinde tanıştık. Ardından tatilde denk geldik. Eşlerimiz de anlaştı. Ben de bir şey gördü ki içi ısındı bana. Benim de aynı şekilde ona. Galatasaray'a çok yakışıyor ve umarım uzun yıllar kalır" diye konuştu.

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Volkan Demirel'in rüya ilk 11'i ise şöyle: Muslera, Gökhan Gönül, Luciano, Egemen Korkmaz, Roberto Carlos, Appiah, Emre Belözoğlu, Quaresma, Ribery, Alex ve Didier Drogba.

Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Volkan Demirel, Galatasaray, Muslera, Rüya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı - Son Dakika
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