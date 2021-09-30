Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı

Volkan Demirel, oyunculuk döneminde yaşadığı anılarını çalıştığı kurum beIN Sports'ta anlattı. Demirel'in Alex ve Muslera hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"KİMSE BİLMEZ"

Alex'e veda etmediğiyle ilgili haberler çıkan Volkan, "Çoğu kişi bilmez ama ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gittik. Duygu dolu anlar yaşadık. Ayrılmasını kimse istemezdi, ona 'profesör' derdik. Saha içinde ve dışında örnek alırdım" dedi.

"MUSLERA'NIN BANA İÇİ ISINDI"

Alex, Muslera'yla olan ilişkisi hakkında, "Uçak seyahatlerinde tanıştık. Ardından tatilde denk geldik. Eşlerimiz de anlaştı. Ben de bir şey gördü ki içi ısındı bana. Benim de aynı şekilde ona. Galatasaray'a çok yakışıyor ve umarım uzun yıllar kalır" diye konuştu.

Volkan Demirel'in rüya ilk 11'i ise şöyle: Muslera, Gökhan Gönül, Luciano, Egemen Korkmaz, Roberto Carlos, Appiah, Emre Belözoğlu, Quaresma, Ribery, Alex ve Didier Drogba.