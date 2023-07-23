Volkan Demirel: Arda Güler, yeni Messi olacak - Son Dakika
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Volkan Demirel: Arda Güler, yeni Messi olacak

23.07.2023 15:02

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Demirel, Arda'nın Real Madrid formasıyla basın toplantısını izlediğini ve onun dünya futbolunun yeni Messi'si olacağını düşündüğünü belirtti. Ayrıca, Volkan Demirel, takımının durumuna da değinerek, Hataylılara umut olmak istediğini ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un geleceği hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.

"YENİ MESSİ ARDA OLACAKTIR"

Arda'yı yere göğe sığdıramayan Dmirel, "Çok gurur duyuyorum Arda ile. Real Madrid formasıyla basın toplantısını izlediğimde çok mutlu oldum... Aramak da istedim ama arayanı çoktur diye aramadım... Yeni bir Messi oluyor gibi. Dünya futbolunun yeni Messi'si bence Arda olacaktır" dedi.

"TEK DERDİM HATAYLILARA UMUT OLMAK"

Takımınındurumuna da değinen Volkan, "Geçen sezon bizim oynayabilmemiz gerçekten mümkün değildi. Ligler başladığında ben cenaze arıyordum... Benim şu an tek derdim Hataylılara umut olmak..." ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel, Arda Güler, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Arda Güler, yeni Messi olacak - Son Dakika


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