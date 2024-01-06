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Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik - Son Dakika
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Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bugünkü maçla biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik' dedi. Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini ve önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik
06.01.2024 - 22:46,
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- Volkan Demirel: "Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik"

RİZE - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçla biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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