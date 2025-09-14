Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia - Son Dakika
14.09.2025 16:16
Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sane'nin Süper Lig'e uygun bir oyuncu olmadığını iddia eden Volkan Demirel, ''Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.'' dedi.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 yendiği karşılaşmayı yorumladı. Now Spor ekranlarında konuşan Volkan Demirel, Leroy Sane hakkında çarpıcı bir iddia sundu.

"SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Alman oyuncunun Türkiye'ye uygun bir oyuncu olmadığını iddia eden Volkan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa." dedi.

"BEN O ALANI VERMEM ONA"

Sane'nin Süper Lig'de istediği alanları bulamayacağını söyleyen Demirel, "Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona." ifadelerini kullandı.

"YUMUŞAK OYUNCU''

Volkan Demirel ayrıca, "Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

