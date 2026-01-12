Volkan Demirel\'den Montella\'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Katıldığı etkinlikte sahaya çıkan Volkan Demirel, oyun sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı faulle durdurdu. Eğlenceli atmosferde yaşanan pozisyon, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

BİLAL ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Montella'nın takımında yer alan Bilal Erdoğan da pozisyonun ardından dikkat çeken bir tepki verdi. Erdoğan'ın, Volkan Demirel'in faulüne elini kaldırarak itiraz ettiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Demirel'in müdahalesi ve Bilal Erdoğan'ın tepkisi, etkinliğin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.