Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Haberin Videosunu İzleyin
Volkan Demirel\'den Montella\'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
12.01.2026 16:38  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Volkan Demirel\'den Montella\'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Haber Videosu

Bir etkinlik maçında Volkan Demirel'in Vincenzo Montella'ya yaptığı faul sosyal medyada gündem olurken, sahadaki bir başka an daha dikkat çekti. Montella ile aynı takımda yer alan Bilal Erdoğan'ın, Demirel'in müdahalesine elini kaldırarak tepki gösterdiği görüldü.

Katıldığı etkinlikte sahaya çıkan Volkan Demirel, oyun sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı faulle durdurdu. Eğlenceli atmosferde yaşanan pozisyon, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

BİLAL ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Montella'nın takımında yer alan Bilal Erdoğan da pozisyonun ardından dikkat çeken bir tepki verdi. Erdoğan'ın, Volkan Demirel'in faulüne elini kaldırarak itiraz ettiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Demirel'in müdahalesi ve Bilal Erdoğan'ın tepkisi, etkinliğin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Vincenzo Montella, Volkan Demirel, Bilal Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:55:21. #7.11#
SON DAKİKA: Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.