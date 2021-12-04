Volkan Demirel'den taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş, Süper Lig'de de 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken yorumcu Volkan Demirel karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.
Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider. 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.
Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.
Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!
Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."
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