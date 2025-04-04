Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı - Son Dakika
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Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı

Volkan Demirel Fenerbahçe\'nin başına geçeceği tarihi açıkladı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması terleten teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertliler ile ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili kendisine yönetilen soruya yanıt veren Demirel, ''Ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok'' ifadelerini kullandı.

04.04.2025 09:09
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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'yı çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN ORAYA GELECEĞİM"

Demirel, "Telefonunuz çalarsa, Fenerbahçe'den bir telefon gelirse, "Volkan ateşten gömleği giymeye hazır mısın?" derlerse o gömleği giyer misin?" sorusuna, "Biz Fenerbahçe için her zaman türlü gömleği giydik. Hiçbir sorun yok. Ama yine söylüyorum ben, benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok" dedi.

"BENİ YANLIŞ ANLAMASINLAR"

Açıklamalarına devam eden genç antrenör, "Beni yanlış anlamasınlar. Mourinho'nun kendi isteği ile gitmesi gerektiğini ama gitmezse de bence gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa, bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir. Gelen veya kalan, öncesi veya sonrası, burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri ve havası başka bir şey. O havayı bilmeden, teneffüs etmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Daha çok açılımı var bende ama bu açılımı burada yapmam yanlış olur, farklı yerlere gider. Ama Fenerbahçelilik farklı bir şeydir. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abuzer Kadayıf:
    Ancak burun gıvırırsınız 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    geç geç sen de bi on yıl şampiyon yapma :)) 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bir sen eksiktin sözde dünyaca ünlü bişey yapamamış sen napacan 0 0 Yanıtla
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