Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı

Uzun yıllar mankenlik yapan ve 2010 yılında Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'le evlenen Zeynep Sever Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

"IŞIK TERS, TERSİM PİS!"

Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan paylaştığı sütyensiz fotoğrafıyla büyük beğeni topladı. "Işık ters, tersim pis!" notuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağan Zeynep Demirel takipçilerinden tam not aldı. Şimdilerde Seksenler dizisinde "Amelie" karakterine can veren Demirel'in Instagram'da 510 bin takipçisi bulunuyor.