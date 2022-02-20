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Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı

20.02.2022 23:17

Efsane kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı sütyensiz pozu beğeni topladı. Seksenler dizisinde rol alıp oyunculuğu ve güzelliğiyle çok konuşulan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinden tam not alan iddialı fotoğrafını, "Işık ters, tersim pis!" notuyla paylaştı.

Uzun yıllar mankenlik yapan ve 2010 yılında Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'le evlenen Zeynep Sever Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz poz

"IŞIK TERS, TERSİM PİS!"

Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan paylaştığı sütyensiz fotoğrafıyla büyük beğeni topladı. "Işık ters, tersim pis!" notuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağan Zeynep Demirel takipçilerinden tam not aldı. Şimdilerde Seksenler dizisinde "Amelie" karakterine can veren Demirel'in Instagram'da 510 bin takipçisi bulunuyor.

Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz poz
Zeynep Sever Demirel'in paylaştığı poz
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Son Dakika Spor Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika Spor


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