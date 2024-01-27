- Volkan Demirel: "Önemli olan 3 puandı, aldığımız için mutluyum"

ADANA - A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacağını vurgulayarak, "Önemli olan 3 puandı, aldığımız için mutluyum" dedi.

A. Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maç ardından basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "3 puan aldığımız için mutluyuz. 10 haftadır galip gelemeyen bir Hatayspor takımı var. Belki zaman zaman kötü oyunlar oldu ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Son 2 haftadır savunmaya döndük. Çünkü ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret. Fakat bizim planımız çok daha başka. Hatayspor'u hem bu zor dönemde para harcatmadan hem de gelecek 3-4 sene boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla şu anda Hatayspor takımı sıfır borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizdeki oyuncularla da gelecek 3-4 senenin zeminini hazırladık. Futbola sadece ligdeki konuma göre bakmak yanlış. Kulübü yapılandırmak daha önemlidir" diye konuştu.

"Hatayspor'u aile yerine koydum"

Sezon sonuna kadar Hatayspor'da olacağını yineleyen Demirel, "Bugün aldığımız galibiyetle rahatladım. Ben değil transfer, bütün kapılar kapınsın yine de sezon sonuna kadar buradayım. Çünkü bir sözüm var. Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aile laf söylüyordur. Ona göre bilerek konuşsunlar. Oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Rahat olun, kaç haftadır kazanamıyoruz bu haftada kazanamasak bir şey olmaz ama kazanırsanız bu rüzgarı terse çevirebileceklerini söyledim. Bugün de savunarak galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık" ifadelerini kullandı.