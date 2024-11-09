Volkan Demirel: Takımdan Memnunum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Volkan Demirel: Takımdan Memnunum

Geniş Video İzle

Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçını değerlendirirken, takımının çabasından memnun olduğunu belirtti.

09.11.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Volkan Demirel: "Takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum"

ANTALYA - Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyete ilişkin, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir ekip, takım var. Yapılanları yıkmadan, üstüne koymaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygı ile andığını belirterek başladı. Antalyaspor'u tebrik ettiğini de sözlerine ekleyen Volkan Demirel, "İzleyenler için güzel bir maç oldu. Bizim içinde ilk 15 dakikayı iyi oynayan bir Bodrumspor ama ilk yarının ikinci periyodunda 20-25. dakikadan sonra biraz konsantre düşüklüğü yaşandı. Pozisyon olarak yedik golleri. Belki ilk gol böyle sayılmaz ama diğer iki gol pas yapmak isterken kaptırdığımız toplardan gelen goller. İçeri 2-1 girsek belki şimdi başka şeyler konuşur olurduk. Ama 3-1'lik skora rağmen ikinci yarıda çıktık. Yaptığımız değişiklik ve oyun planımızdaki baskı ile bence ikinci yarıda üstün bir oyun sergiledik. Penaltıdan bir gol bulduk ama 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir ekip, takım var. Yapılanları yıkmadan, üstüne koymaya çalışıyoruz. Milli takım arasından sonra daha iyi olarak, yukarıya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Antalyaspor, Antalya, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Takımdan Memnunum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda ’2028’i işaret etti, birilerini tehdit etti İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Volkan Demirel: Takımdan Memnunum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.