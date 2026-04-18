Volkan Demirel'in büyük isyanı
Volkan Demirel'in büyük isyanı

18.04.2026 22:41
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından konuştu. Basit goller yediklerini ifade eden Volkan Demirel, ''Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

Çok basit ve erken goller yediklerini dile getiren Volkan Demirel, "Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine ikinci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık. Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız." dedi.

"KUPA MAÇINDA FARKLI KADRO OLUR"

Çarşamba günü Galatasaray ile oynanacak kupa maçına da değinen Volkan Demirel, "Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
