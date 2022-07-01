WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması - Son Dakika
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WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması

01.07.2022 11:24
WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka, bu yılki "Barış için Temiz Spor Günü" kampanyasına Türkiye'nin gösterdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür mektubu gönderdi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka, bu yılki "Barış için Temiz Spor Günü" kampanyasına Türkiye'nin gösterdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür mektubu gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, WADA'nın küresel düzeyde başlattığı kampanya, Gençlik ve Spor Bakanlığının destek çağrısı, sosyal medya kanallarında yurdun dört köşesinden çocuklar, gençler, bireyler, sporcular, spor federasyonları, il müdürlükleri, Bakanlığa bağlı yurtlar ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu temsilcilerinden destek buldu.

Destek sayesinde gençlerin, sporcuların ve spor çevresinin sporda etik, adalet, dürüstlük ve kurallara uyumu ifade eden "Temiz Spor- Dürüst Oyun" mesajı binlerce kişiye ulaştı.

WADA'nın her yıl 8 Nisan'da düzenlediği ve geleneksel olarak dürüst spora dair farkındalık yaratmak üzerine odaklanmış "Barış için Temiz Spor (Dürüst Oyun) Günü" sosyal medya kampanyasına Türkiye'nin katılımı dünya çapında diğer ülkelere kıyasla en üst sırada yer aldı.

Witold Banka da "Barış için Temiz Spor Günü" kampanyasına Türkiye'nin gösterdiği destek nedeniyle komitenin 38 üyeli en yüksek politika yapıcı organı olan Mütevelli Heyetinde Avrupa Konseyi'nin yegane kamu otoritesi temsilcisi olan Bakan Kasapoğlu'na, gönderdiği teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına katılımının diğer ülkelere kıyasla en üst sırada olduğu şahsıma bildirildiğinde oldukça etkilendim. Yalnızca sosyal medya kanalları aracılığıyla paydaşları şahsen dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk sporcuları, spor federasyonlarını ve dopingle mücadele topluluğunun diğer üyelerini kampanyayı desteklemek için harekete geçirdiniz. Sizlerin ve diğerlerinin sayesinde etik, adalet, dürüstlük ve kurallara riayetle aynı anlamı taşıyan "Dürüst Oyun" mesajı dünya genelinde milyonlarca insana ulaştı. Bu yılki Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına gösterdiğiniz adanmışlık nedeniyle bir kez daha teşekkür ederim. Sistemi güçlendirmek ve Dürüst Oyun mesajını dünyanın dört bir yanına yaymak için sizlere bir ortak olarak güvenebileceğimizi biliyorum."

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Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması - Son Dakika

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