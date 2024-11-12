Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yaptıkları ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Şu anda Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olan Wanda Nara, Icardiyi de dilinden düşürmüyor.
Son olarak Icardi ile mesajlarını ifşa eden Wanda Nara, Arjantin'de bir televizyon programının konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada Icardi ile mutsuz olduğunu dile getiren Nara, golcü futbolcunun kendisini değil de Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'dan Icardi'ye: Galatasaray'ını Bana Tercih Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)