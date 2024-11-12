Wanda Nara\'dan Icardi\'ye: Galatasaray\'ını Bana Tercih Etti

Spor

Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yaptıkları ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Şu anda Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olan Wanda Nara, Icardiyi de dilinden düşürmüyor.

"GÖTÜRMEK İSTEDİM AMA GELMEDİ"

Son olarak Icardi ile mesajlarını ifşa eden Wanda Nara, Arjantin'de bir televizyon programının konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada Icardi ile mutsuz olduğunu dile getiren Nara, golcü futbolcunun kendisini değil de Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.