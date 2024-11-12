Wanda Nara'dan Icardi'ye: Galatasaray'ını Bana Tercih Etti - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan Icardi'ye: Galatasaray'ını Bana Tercih Etti

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile olan ilişkisi ve Icardi ile olan ilişkisine dair açıklamalarıyla gündemde. Nara, Icardi'nin kendisini değil Galatasaray'ı tercih ettiğini belirtti. Nara, 'Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti' dedi.

12.11.2024 15:50
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yaptıkları ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Şu anda Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olan Wanda Nara, Icardiyi de dilinden düşürmüyor.

"GÖTÜRMEK İSTEDİM AMA GELMEDİ"

Son olarak Icardi ile mesajlarını ifşa eden Wanda Nara, Arjantin'de bir televizyon programının konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada Icardi ile mutsuz olduğunu dile getiren Nara, golcü futbolcunun kendisini değil de Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

Wanda Nara\'dan Icardi\'ye: Galatasaray\'ını Bana Tercih Etti

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Son Dakika Spor Wanda Nara'dan Icardi'ye: Galatasaray'ını Bana Tercih Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Atatürk çü:
    METİN OKTAY GİBİ. ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.METİN OKTAY IN SEVGİLİSİDE ! YA BEN , YA GALATASARAY DEMİŞTİDE , METİN OKTAY ! GALATASARAY , SENDEN DAHA VEFALI DEMİŞ VE GALATASARAY I SEÇMİŞTİR . NUR İÇİNDE YATSIN. 43 3 Yanıtla
  • Levent Ünal:
    İşte bu BEKLEDİĞİMİZ cevap 25 0 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Sen de gittin o zürafa tipliyle mi sevgili oldun bunun üzerine 18 1 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Artık bu haberleri koymayın yok sistemi sileceğim 4 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Her istediğin yere gelsin o zaman sende ne varsa 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İcardi ne kadar doğru bir tercih yaptığı Van'da nın yaptıklarından sonra daha iyi anlaşıldı 0 0 Yanıtla
  • soner:
    Derler ya fındık kadar … olsun wanda bunlardan işte 0 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Kaşar peyniri seni 0 0 Yanıtla
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