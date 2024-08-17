Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bir süredir yaşantılarını ayrı devam ettiren çiftin kısa süre içinde tamamen ayrılması bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi. O anlar kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video - Son Dakika
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