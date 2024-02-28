Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile ilişkisini anlattı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile ilişkisini anlattı

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.

28.02.2024 15:56
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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'deWould Be Incredible isimli programa konuk oldu. Nara'nın, eşi Icardi ile olan ilişkisine dair yaptığı itiraflar çok konuşuldu.

En çok kavga etme nedenlerinin, kendisinin çalışması olduğunu söyleyen Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor. Beni kıracak yorumlar yapıyor. Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. "

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile ilişkisini anlattı

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