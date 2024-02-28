Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'deWould Be Incredible isimli programa konuk oldu. Nara'nın, eşi Icardi ile olan ilişkisine dair yaptığı itiraflar çok konuşuldu.
En çok kavga etme nedenlerinin, kendisinin çalışması olduğunu söyleyen Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor. Beni kıracak yorumlar yapıyor. Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. "
Son Dakika › Spor › Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile ilişkisini anlattı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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