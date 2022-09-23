Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den ayrılmasından sonra ikili arasında 2021'de bir anlaşma imzalandığı iddiası gündem oldu. Nara'nın Arjantinli golcünün konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ile gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin haklarına sahip olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara tarafından terk edilmesi büyük ses getirdi. İkili arasında imzalandığı iddia edilen anlaşma ise gündeme oturdu. TÜM GELECEĞİNE İPOTEK KOYDU NTV Spor'un TyC Sports'tan aktardığı habere göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi'nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

NE OLMUŞTU? Wanda Nara, sosyal medya hesabından ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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