Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı

23.09.2022 17:06

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den ayrılmasından sonra ikili arasında 2021'de bir anlaşma imzalandığı iddiası gündem oldu. Nara'nın Arjantinli golcünün konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ile gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin haklarına sahip olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara tarafından terk edilmesi büyük ses getirdi. İkili arasında imzalandığı iddia edilen anlaşma ise gündeme oturdu.

TÜM GELECEĞİNE İPOTEK KOYDU

NTV Spor'un TyC Sports'tan aktardığı habere göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi'nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara, sosyal medya hesabından ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu Sosyal medya hesabından duyurdu! Wanda Nara-Mauro Icardi aşkı sona erdi Sosyal medya hesabından duyurdu! Wanda Nara-Mauro Icardi aşkı sona erdi

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:32 Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:23:40. #1.12#
SON DAKİKA: Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement