Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor

11.07.2022 11:26
Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor

Derby Country'den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, Major League Soccer (MLS) ekiplerinden DC United'a teknik adam olarak geri dönüyor.

Derby Country'den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, Major League Soccer (MLS) ekiplerinden DC United'a teknik adam olarak geri dönüyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2020-2021 sezonunun ardından futbolu bırakarak adım atan İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Wayne Rooney, ilk deneyimini Derby Country'de yaşadı. Kasım 2020'de geçici antrenör olarak göreve başlamasının ardından 2021 yılı ocak ayında teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Kulübün ekonomik sıkıntıları sebebiyle 21 puanının silinmesiyle sezona başlayan İngiliz ekibi, sezon sonunda 34 puana ulaşsa da Championship'te kalmayı başaramazken, Rooney de görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Derby Country, Rooney yönetiminde 49 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etmişti.

Bu kez teknik adam olarak geri dönüyor

MLS'te istediği gibi bir sezon geçiremeyen DC United, Hernan Losada'nın yerine daha önce futbolcu olarak kadrosunda yer alan Wayne Rooney'yi teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor. ABD basınına göre, DC United, kulüp tarihinin en yüksek teknik adam maaşını vererek, 1 yıldan daha uzun süreli bir kontratla Rooney'yi göreve getirecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Wayne Rooney, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:33:40. #1.12#
SON DAKİKA: Wayne Rooney MLS'e geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement