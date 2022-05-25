SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak - Son Dakika
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SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak

25.05.2022 16:52
SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak

SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmakEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu üniversite öğrencisi Seren Ay Çetin, Hayalim sıra dışı bir boksör olmak.

SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu üniversite öğrencisi Seren Ay Çetin, Hayalim sıra dışı bir boksör olmak. Dünyanın diğer ucundaki insanlar benim ismimi bilsin istiyorum dedi.

Boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC'nin gümüş kemer maçına çıkan Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan 'Golden Baby' lakaplı rakibi Avusturyalı Eva Voraberger'i 4'üncü rauntta nakavt ederek, şampiyon oldu. Gümüş kemerin sahibi olan Çetin, Türkiye'de bu kemeri kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Seren Ay Çetin, okulunda alkışlarla karşılandı.

REKTÖR KALAN BİZİ GURURLANDIRDI

Seren Ay Çetin'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bir haklı gururun, başarının örneğini gördük. Seren Ay Çetin, WBC'nin organize etmiş olduğu Gümüş Kemer Turnuvası'nda rakibini nakavt ederek ülkemize bu alanda ilk defa kadın boksör olarak gümüş kemerimizi getirdi. Bizleri ülke olarak sevince boğdu dedi.

'ÇOK EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜKLE MAÇI KAZANDIM'

Aldığı tebriklerden dolayı mutlu olduğunu belirten Seren Ay Çetin, başarı elde etmek için çok çaba gösterdiğini söyledi. Hedefinin dünya şampiyonluğunu da ezici bir üstünlükle elde etmek olduğunu belirten Seren Ay Çetin, İnşallah altın kemeri de alıp geldiğimde hep beraber gururlanırız. Altın için gerekli bütçe ayarlanırsa 6 ay sonrasına hazırlanabiliriz. Ben kendimi hazır hissediyorum. 1,5- 2 yıl olur diye tahmin ediyoruz, bu şekilde planlama yaptık. Ben yine ezici bir üstünlükle almak istiyorum. Gümüş kemerde rakibim iki kez dünya şampiyonuydu. Çok ezici bir üstünlükle maçı kazandım. Tüm rauntlarda üstün puan farkı aldım ve dördüncü rauntta nakavt ettim. Altında da bu şekilde kazanmak istiyorum. Hayalim sıra dışı bir boksör olmak. Dünyanın diğer ucundaki insanlar benim ismimi bilsin istiyorum diye konuştu.

'EN İYİSİNİN SEREN AY OLDUĞUNU ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM'

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC gümüş kemer sahibi Serdar Avcı da antrenörlüğünü yaptığı Seren Ay Çetin'in Türk tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini ifade ederek, gümüş kemeri alarak dünya şampiyonası biletini kazandıklarını söyledi. Dünya şampiyonası için çalışacaklarını vurgulayan Avcı, altın kemeri de Türkiye'ye getirecekleri sözünü verdi. Dünya şampiyonu Amanda Serrano'ya meydan okuyan Avcı, Dünya şampiyonluğu maçı olduğu için daha çok ünlü bir ismin rakip olacağını düşünüyorum. Buradan şimdiden ismini söyleyebilirim. Tahmini olarak Amanda Serrano rakibimiz olacak. Kendisi kadın boksunda dünyanın sembolü. Hedefimiz onu nakavt etmek. Kendisine de buradan bir gönderme yapalım. Şimdiden yavaş yavaş kendisine hazırlanıyoruz. Son maçında çok iyi bir performans gösterdi. Ama biz ondan daha iyi olacağız. Seren Ay ondan daha iyi olacak. 1,5- 2 yıl gibi bir zaman içerisinde onunla mutlaka karşılaşacağız. Bizimle karşılaşmak zorunda kalacak. Çünkü en iyisinin Seren Ay olduğunu şimdiden söylüyorum. Bunu tüm dünya görecek dedi.

SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak
SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak
SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak
SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak - Son Dakika


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