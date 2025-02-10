Ajax, Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Weghorst'un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Weghorst, bu sezon 17'si Hollanda Ligi, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Weghorst 6 Hafta Sahalardan Uzak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?