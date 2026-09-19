West Ham, Millwall ile 100. derbide 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı

West Ham, Millwall ile 100. derbide 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Championship'in 8. haftasındaki Dockers derbisinde Millwall ile West Ham United, The Den'de 2-2 berabere kaldı. İki takım 100. maçta 14 yıl sonra karşılaştı; West Ham 2-0 geriden gelerek puanını 15'e çıkarırken Millwall 11 puanda kaldı.
İngiltere Championship'in 8. haftasında Dockers derbisinde Millwall evinde karşı karşıya geldiği West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Championship'in 8. haftasındaki derbide Millwall ile West Ham United, The Den Stadyumu'nda karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette 100. maç olma özelliği taşıyan bu mücadeleyle birlikte Millwall ile West Ham, 14 yıl sonra rakip oldu.
Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda konuk takımın bulduğu gollerle müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi. Millwall'ın gollerini 16. dakikada Caleb Taylor, 45+3. dakikada da Camiel Neghli kaydederken, West Ham'ın gollerini ise 74. dakikada Mohamadou Kante ve 80. dakikada Konstantinos Mavropanos attı. West Ham'da ayrıca Kante, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla West Ham United puanını 15'e, Millwall da 11'e çıkardı.
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