West Ham Teknik Direktörü David Moyes Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacak - Son Dakika
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West Ham Teknik Direktörü David Moyes Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacak

West Ham Teknik Direktörü David Moyes Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacak

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham, teknik direktör David Moyes'in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Moyes, West Ham ile geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Kulüp Başkanı David Sullivan, Moyes'e teşekkür ederek, ona minnettarlıklarını göstermek için sezonun son iç saha maçında bir tören düzenleyeceklerini belirtti. Moyes'in yerine İspanyol Julen Lopetegui'nin getirilmesi bekleniyor.

06.05.2024 20:35
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İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham, teknik direktör David Moyes'in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kulüp Başkanı David Sullivan, görevine adanmışlığı için 61 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür ederek, "David'in taraftarlar tarafından hak ettiği şekilde uğurlanması için bu açıklamayı şimdi yapıyoruz. Cumartesi günü Luton Town'a karşı oynayacağımız sezonun son iç saha maçında ona minnettarlığımızı göstermemize imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralık 2019'da takımın başına geçen Moyes, West Ham ile geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Başkent ekibinde Moyes'ten boşalan göreve İspanyol Julen Lopetegui'nin getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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