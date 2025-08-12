Wieteska\'nın Sakatlığı Kocaelispor\'u Sarstı

SÜPER Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Kocaelispor futbolcusu Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Wieteska'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu 1'inci hafta maçında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken, müsabakanın 21'inci dakikasında yeşil-siyahlı ekibin stoperi Mateusz Wieteska sakatlanarak oyundan çıktı. Wieteska'nın sağlık durumu hakkında kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün oynanan Trabzonspor müsabakasında sakatlanıp oyundan çıkan futbolcumuz Mateusz Wieteska'nın Atakent Cihan Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Demirören Haber Ajansı muhabirine telefonda yaptığı açıklamada Wieteska'nın yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını söyledi. Kocaelispor, Wieteska'yı sezon başında Serie A ekiplerinden Cagliari'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.