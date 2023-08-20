Wijnaldum kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Wijnaldum Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Wijnaldum kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

WİJNALDUM KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Şu andaki takımları: Paris Saint-Germain FC (Orta Saha), Hollanda millî futbol takımı (#8/ Orta Saha) Katılma tarihleri: 2022 (AS Roma), DAHA FAZLA Boy: 1,75 m

Georginio Gregion Emile Wijnaldum ya da kısaca Georginio Wijnaldum, Hollandalı futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'da forma giymektedir. Asıl mevkisi merkez orta saha olup ofansif orta sahada ve kanatta da görev yapan oyuncu Hollanda millî takımında da forma giymektedir