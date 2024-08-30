Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor - Son Dakika
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Spor

Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor

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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha, Fransız ekibi Lyon'a transfer oluyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Lyon'a gidecek. Zaha'nın maaşının yarısını Galatasaray, yarısını da Lyon karşılayacak. İmza için Fransa'ya giden Zaha'nın transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

30.08.2024 13:53
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oluyor. Wilfried Zaha, satın alma opsiyonu olmadan Lyon'a kiralık olarak transfer olacak.

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.

15 GOLE KATKI VERDİ

Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Wilfried Zaha, Lyon\'a kiralık olarak transfer oluyor

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Son Dakika Spor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Zaha ve davinson sanchez olsaydı bu kötü oyunumuzla bile young boysu elerdik. 7 0 Yanıtla
  • Fatih Üstün: İstifa yönetim ?? 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor - Son Dakika
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