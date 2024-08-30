Wilfried Zaha, Lyon\'a kiralık olarak transfer oluyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oluyor. Wilfried Zaha, satın alma opsiyonu olmadan Lyon'a kiralık olarak transfer olacak.
Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.
Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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