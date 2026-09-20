Wils, Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de hakem kararlarını eleştirdi - Son Dakika
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Wils, Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de hakem kararlarını eleştirdi

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Wils, Beşiktaş\'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler\'de hakem kararlarını eleştirdi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Yardımcı Antrenör Stef Wils, ilk yarıda hak ettikleri galibiyeti aldıklarını, hakemin kendi taraflarıyla ilgili karar vermediğini ve milli araya 13 puanla girildiğini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, Beşiktaş maçının ardından, "Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. İlk yarıda sahaya harika bir enerji koyduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, açıklamalarda bulundu. Wils, maça çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda harika bir enerji ortaya koyduk, çok pozisyon ürettik ve rakibimizi zorladık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 30 dakikada 2-0'ı yakaladık, iyi baskı yaptık ve aslında daha fazla gol fırsatı da bulduk. Sonrasında bir miktar geriye çekildik. İkinci yarının başında Beşiktaş gibi bir rakip karşısında geriye yaslanmak normal olabilir ancak biz futbol oynamak isteyen bir takımız. 3-1'den sonra Grift'in kaçırdığı pozisyon gol olsaydı maç çok daha farklı bitebilirdi. Yine de kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Hakem bizim lehimize karar vermedi"

Hakem kararlarına da değinen Wils, "Oyuncularımız mental olarak sahada çok iyi durumdaydı. Hakemle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ancak bugün bizim tarafımızla alakalı kararlar vermedi, çok kolay kartlar gösterdi. Benim şu an burada basın toplantısında oturma sebebim de hocamızın kırmızı kart görmesidir" ifadelerini kullandı.

"Milli araya 13 puanla girmek önemliydi"

Lige iyi başlamanın önemine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli araya 13 puanla girdik, önemli olan bu çıkışı sürdürebilmek. Belirli bir ritim yakaladığınızda milli araya moral ile girmek güzel. Sezona iyi bir başlangıç yapmak bizim için çok önemliydi. Ancak bu henüz 6 maçlık bir süreç, önümüzde daha çok karşılaşma var. Aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmeliyiz."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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