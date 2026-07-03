Wimbledon'da Sinner ve Sabalenka 4. Tura Yükseldi - Son Dakika
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Wimbledon'da Sinner ve Sabalenka 4. Tura Yükseldi

03.07.2026 21:18
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Wimbledon'da 1 numaralı seribaşları Sinner ve Sabalenka, 4. tura yükseldi. Djokovic de kazandı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ve kadınların 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, tekler kategorisindeki 3. tur maçlarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sinner, sıralamanın 81. basamağındaki Jenson Brooksby'yi 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Sonuncusu 2022'de olmak üzere Wimbledon'ı 7 kez kazanan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Arthur Rinderknech (25) karşısında yer yer zorlandığı maçı 3-1 (7-5, 6-4, 1-6, 7-6) kazandı.

39 yaşındaki Djokovic, 105 karşılaşmayla Roger Federer'e ait Wimbledon'da en fazla maç kazanan erkek tenisçi rekoruna ortak oldu.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Jan-Lennard Struff, Daniil Medvedev'i (8) 3-0'lık (7-6, 7-6, 7-5) skorla geçerek rakibini turnuvanın dışına itti.

Sabalenka ve Pegula 4. turda

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Aryna Sabalenka, klasmanın 31. basamağındaki Jelena Ostapenko ile karşılaştı. Wimbledon'da 3 kez yarı final oynayan Sabalenka, 2018 yarı finalisti Ostapenko'yu 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.

Jessica Pegula (4), Jessica Bouzas Maneiro'yu, Naomi Osaka (14) ise Daria Kasatkina'yı 2-0'lık skorla eleyerek tur atladı. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Wimbledon'da ilk defa 4. tura çıktı.

Karolina Muchova (10), Belinda Bencic (11), Iva Jovic (16) ve 2024 şampiyonu Barbora Krejcikova da yollarına devam etti.

Kaynak: AA

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