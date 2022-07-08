Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic oldu - Son Dakika
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Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic oldu

08.07.2022 20:16
Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Norrie yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

2 saat 34 dakika süren maçta ilk seti 6-2 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 alarak turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket, pazar günü oynanacak tek erkekler finalinde dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşacak.

Grand slam turnuvalarında 32. kez final bileti alan Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer (31) ve İspanyol Rafael Nadal'ı (30) geride bırakarak zirveye yerleşti.

Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki Kyrgios ile daha önce iki kez maç yaptı. İkisi de 2017 yılında sert kortta oynanan karşılaşmalardan Avustralyalı tenisçi 2-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Turnuvada yarın tek kadınlar şampiyonu belli olacak. 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina arasındaki final mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic oldu - Son Dakika
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