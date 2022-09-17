Wolverhampton ile Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.
Karşılaşmanın 1. dakikasında Jack Grealish ile 1-0 öne geçen Manchester City'de dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise Erling Haaland sahneye çıktı. Norveçli yıldız skoru 2-0'a taşırken, attığı gol ile Premier Lig'de bir ilki başardı.
Manchester City'nin transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon Manchester City formasıyla 7 maça çıkarken 11 gol atma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor sadece Bournemouth maçında fileleri havalandıramazken, bu maçta da asist yapma başarısı göstermişti.
Son Dakika › Spor › Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti - Son Dakika