Wout Poels Türkiye Bisiklet Turu'nu Kazandı - Son Dakika
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Spor

Wout Poels Türkiye Bisiklet Turu'nu Kazandı

Wout Poels, Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti.

04.05.2025 15:23
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) şampiyonu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, Türkiye'de çok önemli bir zafer kazandığını söyledi.

TUR 2025'in son parkuru olan Çeşme- İzmir etabından sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Poels, tur öncesi kendisine çok güvendiğini ve büyük bir başarı kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu önemli turu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5'te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi. Bu yarış bizim için İtalya'daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan en yaşlı sporcu olduğunun hatırlatılması üzerine 37 yaşındaki sporcu, "Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene de bu ünvanı korumak için Türkiye'ye geleceğim." dedi.

TUR 2025'in sekizinci etap galibi XDS Astana takımından Matteo Malucelli ise şunları söyledi:

"7. ve 8. etaplarda kuvvetli olmanın önemli olduğunu biliyordum. Genel klasman mayosunu kazandıktan sonra takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Dün uzaktan sprint yaparak hatalı yarıştım. Biraz rüzgar vardı, atağımı yapmak için 50 metreye kadar bekledim, zamanlamam harikaydı: Bu sene Türkiye turu programımda değildi ama ben talepte bulundum ve yönetim kabul etti. En son etaptaki bu galibiyet de benim için muhteşem oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Wout Poels Türkiye Bisiklet Turu'nu Kazandı - Son Dakika

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