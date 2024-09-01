Wushu, 2028 Olimpiyatları'na alınması için çalışmalar yürütülüyor - Son Dakika
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Wushu, 2028 Olimpiyatları'na alınması için çalışmalar yürütülüyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun 2028 Olimpiyatları'na alınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'nin wushuda son yıllarda dünyada yaşanan gelişime öncülük ettiğini dile getiren Akyüz, wushunun zeka, pratik düşünce, esneklik, bedenle ruhun uyumu, zihinsel ve bedensel gelişimi aynı anda sağlama açısından yegane bir spor olduğunu belirtti.

01.09.2024 13:21
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun 2028 Olimpiyatları'na alınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin wushuda 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Başarıları aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Toplumumuza vasıflı, şuurlu gençler kazandırmak istiyoruz, özellikle wushu buna çok uygun, bunu da yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin wushuda son yıllarda dünyada yaşanan gelişime öncülük ettiğini dile getiren Akyüz, "Wushu sporu, zeka, pratik düşünce, esneklik, bedenle ruhun uyumu, zihinsel ve bedensel gelişimi aynı anda sağlama açısından yegane bir spor. Ferdi olarak da dünyada en fazla insanın yaptığı bir spor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tedavi amaçlı birinci sırada tavsiye ediliyor." diye konuştu.

"2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları'nda olimpiyat sporu olarak yer alacak"

Akyüz, wushunun olimpiyatlara Çin kaynaklı bir spor olduğu için dahil edilemediğini ifade etti.

Wushunun Berlin 1936'da gösteri amaçlı girdiğini anımsatan Akyüz, şöyle devam etti:

"O günden bugüne kesinlikle olimpiyatlara dahil olması gerekiyordu. Çünkü wushu gerçekten görsel olarak ve faydası bakımından da çok ilgi duyulan bir spor, 5 bin yıllık bir tarihi var. Çoktan olimpiyatların birinci sporu olması gerekirdi. Olimpiyatlara girmesi için daha yeni çalışmalar başladı. Wushu, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda olimpiyat turnuvasında gösteri olarak yer aldı, oylamaya girdi. 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları'nda olimpiyat sporu olarak yer alacak. Esas hedef ana olimpiyatlarda yer alması."

Türkiye'nin wushuda güçlü olduğunu ve sağlam bir alt yapısının bulunduğunu dile getiren Akyüz, "İnşallah olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalyalar kazandıracağımıza inanıyoruz, 2028 Olimpiyatları'na alınması için çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Sporcuların sanda branşında Kastamonu'da, tao branşında ise Sakarya ve Çin'de kamp yaptıklarını anlatan Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımız canla başla çalışıyorlar. Eylül ayının sonunda Brunei'de Dünya Gençler Şampiyonası var, inşallah bu sene dünya şampiyonlukları bekliyoruz, inşallah biz katıldığımız sporcular kadar madalyalar getirebiliriz. Yaklaşık 20 sporcumuz Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacak, onlardan da dünya şampiyonlukları bekliyoruz."

Kaynak: AA

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