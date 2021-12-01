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Wushu'da kürsü Düzce'nin - Son Dakika

Wushu'da kürsü Düzce'nin

01.12.2021 10:00
Wushu'da kürsü Düzce'nin

Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 derece elde etti.

Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 derece elde etti.

Sakarya'da 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi Wushu İl Temsilcisi ve Wushu Antrenörü Ayşegül Ödemiş eşliğinde 8 sporcu temsil etti. Gsb Spor Okulları sporcuları ile Taichi Türkiye Şampiyonasına katılan Düzce, 1 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Sporculardan Buğlem Keser birinci, Sude Tekeoğlu, Cansu Bulut, Neslihan Pişkin, Yağızhan Mustafa Ödemiş ikinci olurken Rüya Çevik, Kübra Güzel ve Sara Akofova üçüncü oldu. - DÜZCE

Wushu'da kürsü Düzce'nin
Wushu'da kürsü Düzce'nin
Wushu'da kürsü Düzce'nin
Wushu'da kürsü Düzce'nin

Türkiye, Sakarya, Wushu, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Wushu'da kürsü Düzce'nin - Son Dakika Spor


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