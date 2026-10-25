Wushu Kung Fu Federasyonunda 2027 ve 2028 bütçeleri genel kurulda karara bağlandı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 7. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'ndaki genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda, 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, konuşmasında delegelere teşekkür ederek sezonun, sporcular ve spor severlere "hayırlı olması" temennisinde bulundu.