Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da tamamlandı

Spor

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde "sanda" dalında minderde rakipleriyle yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.