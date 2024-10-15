Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde yapılacak.
Açılış seremonisi 2 Kasım'da gerçekleştirilecek şampiyonaya, çeşitli illerden çok sayıda sporcu katılacak.
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