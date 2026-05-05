X-Waters Yarışları Antalya'da Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

X-Waters Yarışları Antalya'da Sona Erdi

05.05.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen X-Waters yüzme yarışları, 27 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Antalya'da Corendon Airlines sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası açık deniz yüzme sporu X-Waters yarışları sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz rüyasında yüzün" sloganıyla Konyaaltı Beach Park'ta organize edilen yüzme yarışlarında 27 ülkeden 750 sporcu mücadele etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, profesyonel yüzücülerin yanı sıra açık deniz yüzme tutkunları da katıldı.

Kadın ve erkek sporcuların ayrı kategorilerde yarıştığı organizasyon, dayanıklılık ve kondisyonun sınandığı zorlu etaplardan oluştu. Sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yaptı. Yarışmada ayrıca 200 ve 50 metre parkurlarda çocuklar mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, "Bu saygın organizasyonların şehrimize gelmesi Antalya'nın spor turizmi merkezi olması vizyonunu da güçlendirmektedir. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın organizatörü X-Waters'ın Antalya direktörü Onur Şentürk ise kentin marka değerini yükseltecek organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Şentürk, "Antalya turizmine ve spor turizmine bu yarışı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin destekleri bu organizasyonda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun 5 kilometrelik etabında erkeklerde Aleksandr Lobanov birinci, Egor Tropeano ikinci, Vladimir Gusev üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinciliği, Daria Zinina ikinciliği, Tatiana Maltceva üçüncülüğü elde etti. ???????

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor X-Waters Yarışları Antalya'da Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:21. #7.13#
SON DAKİKA: X-Waters Yarışları Antalya'da Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.