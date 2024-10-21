Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar - Son Dakika
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Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar

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Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu yapan teknik direktör Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Alonso'nun yeni takımı şimdiden merak edilirken, Real Madrid ve Manchester City'nin İspanyol teknik adam ile ilgilendiği öne sürüldü.

21.10.2024 22:38
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Alman ekibi Bayer Leverkusen'de büyük başarılara imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu kazandıran teknik direktör Xabi Alonso, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Sky Sport DE'nin haberine göre; İspanyol çalışıtırıcı, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen yaz transfer döneminde birçok rüyayı gerçekleştirdiği Bayer Leverkusen'den ayrılacak.

ADAYLAR ŞİMDİDEN BELLİ

Yönetimin de şimdiden Xabi Alonso'nun koltuğunu dolduracak kişiyi aramaya başladığı öne sürüldü. Masadaki en güçlü iki adayın Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneb ve Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Sandro Wagner olduğu öğrenildi.

REAL VE CITY DEVREDE

Öte yandan yeni adresinin neresi olacağı büyük merakla beklenen genç teknik adam için Real Madrid ve Manchester City'nin devrede olduğu belirtildi. Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Xabi Alonso\'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar

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Son Dakika Spor Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    Real Madrid ve Manchester City İçin Çok Zor, Zaten İyi Hoca Değil Yani Tam Olarak 4 6 Yanıtla
    Murat:
    Senin okudugun mektebin … Adam leverkuseni sampiyon yapti yillarca munchen kimseye birakmiyordu sampiyonlugu bu adam aldi 6 1
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