Alman ekibi Bayer Leverkusen'de büyük başarılara imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu kazandıran teknik direktör Xabi Alonso, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Sky Sport DE'nin haberine göre; İspanyol çalışıtırıcı, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen yaz transfer döneminde birçok rüyayı gerçekleştirdiği Bayer Leverkusen'den ayrılacak.
Yönetimin de şimdiden Xabi Alonso'nun koltuğunu dolduracak kişiyi aramaya başladığı öne sürüldü. Masadaki en güçlü iki adayın Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneb ve Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Sandro Wagner olduğu öğrenildi.
Öte yandan yeni adresinin neresi olacağı büyük merakla beklenen genç teknik adam için Real Madrid ve Manchester City'nin devrede olduğu belirtildi. Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)