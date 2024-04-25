Xavi Hernandez Barcelona'da Kalacak - Son Dakika
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Xavi Hernandez Barcelona'da Kalacak

Xavi Hernandez Barcelona\'da Kalacak

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sezon sonunda ayrılacağını açıkladıktan sonra kararını değiştirerek takımın başında kalmaya karar verdi. Başkan Joan Laporta ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, kulübü için en iyisini yapmaya çalıştığını ve başkanın güvenini hissettiğini belirtti. Başkan Laporta da Xavi'nin önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

25.04.2024 15:06
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Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Teknik Direktör Xavi Hernandez, kararını değiştirdiğini ve takımın başında kalacağını duyurdu.

İspanyol ekiplerinden Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi, Başkan Joan Laporta ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Xavi, "Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Başkan ve yönetim yaptığımız görüşmelerde bana güven verdi. Futbolcuların da desteği oldu. Bu sezon şampiyonluk kazanamayacak olsak bile bu proje henüz bitmedi. Ocak ayında yaptığım değerlendirmede değişikliğin iyi olacağını düşünmüştüm. Ancak başkan ve yönetimle yaptığımız görüşmeler neticesinde fikrim değişti. Birlikte yola devam etmeye karar verdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Laporta da, "Xavi'nin önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını buradan açıklamak istiyorum. Ayrılık kararı vermişti ama konuştuk ve gençlerden oluşan bu projeye liderlik etmeye devam edecek" diye konuştu.

LaLiga'daki son maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-2 yenilen Barcelona, ezeli rakibinin 11 puan gerisine düştü. Barça, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de PSG'ye elendi.

2021 yılında teknik direktörlük görevine getirilen Xavi, geçtiğimiz sezon Barcelona'yı ligde şampiyonluğa ulaştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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