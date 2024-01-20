Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Bahadır'dan dönen topu Emre Akbaba tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0
58. dakikada Chatzigıovanis'in yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Maceda'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Moreira sol taraftan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Akintola, ceza sahası içinde bulunan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Pozisyonun devamında Akintola'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Y. Adana Demirspor: Shahruddin, Dorukhan Toköz (Yusuf Barasi dk. 45), Semih Güler, Cisse (Manev dk. 73), Abdurrahim Dursun (Motez Nourani dk. 74), Stambouli, Gravillion, Akintola, Yusuf Erdoğan, Michut (Nani dk. 86), Emre Akbaba
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 78), Radakovic, Kitsiou, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Morutan (Atakan Çankaya dk. 86), Pedrinho, Bajic (Macheda dk. 55)
Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cem Türkmen, Astranakulov, Arda Ünyay, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Emre Akbaba (dk. 52) (Adana Demirspor), Pedro Moreira (dk. 63) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Chatzigiovanis, Emre Belözoğlu (MKE Ankaragücü) - ADANA
Son Dakika › Spor › Y. Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika