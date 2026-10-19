Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup\'ta 21 Ekim\'de Lions de Genve\'ye konuk olacak

DENİZLİ (İHA) – Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre temsilcisi Lions de Genve'ye konuk olacak.

FIBA Europe Cup'ta Denizli'yi temsil eden Y. Denizli Basket, 21 Ekim Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Lions de Genve ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede yeşil-siyahlılar, gruptaki hedefleri doğrultusunda önemli bir sınav verecek.

Avrupa serüvenine kendi sahasında Slovakya temsilcisi BC Prievidza karşısında aldığı galibiyetle başlayan Denizli ekibi, Benfica deplasmanında ise mücadeleyi son bölüme kadar taşımasına rağmen parkeden 96-91'lik yenilgiyle ayrıldı. Yukatel Denizli Basket, İsviçre'de kazanarak Avrupa kupalarında yeniden moral bulmak istiyor.

Başantrenör Zafer Aktaş'ın, İsviçre deplasmanında takımının savunma direncini ve oyun disiplinini ön planda tutması bekleniyor. Benfica karşılaşmasında özellikle maçın başlangıcında istenen enerji ve savunma sertliğinin sahaya yansıtılamaması, teknik heyetin üzerinde duracağı konular arasında yer alıyor.

Denizli Basket'in Cenevre'de karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren mücadele gücünü ortaya koyması, hücumda doğru tercihleri yapması ve maç boyunca konsantrasyonunu koruması büyük önem taşıyor. Kritik anlarda yapılacak hataların en aza indirilmesi de galibiyet hedefinde belirleyici olacak. Yeşil-siyahlılar, 28 Ekim'de ise FIBA Europe Cup G Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi LANDAU Lions ile mücadele edecek.