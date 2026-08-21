Y. Denizli Basket İki Amerikalı ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Y. Denizli Basket İki Amerikalı ile Kadrosunu Güçlendirdi

Y. Denizli Basket İki Amerikalı ile Kadrosunu Güçlendirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Y. Denizli Basket, Brae Ivey ve Ty Brewer'ı transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa arenasındaki hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Y. Denizli Basket, kadrosunu iki Amerikalı oyuncu ile güçlendirdi. Denizli temsilcisi, guard pozisyonu için Brae Ivey ve forvet rotasyonu için Ty Brewer ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Y. Denizli Basket, kadro yapılanması kapsamında iki önemli hamleye imza attı. Denizli ekibi, son iki sezonunu Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Hamburg ve Würzburg Baskets'ta geçiren guard Brae Ivey ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Würzburg Baskets formasıyla hem Almanya Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde parkeye çıkan Ivey, edindiği Avrupa tecrübesiyle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenecek.

Kanat rotasyonuna EuroCup ve VTB deneyimi

Denizli temsilcisinin bir diğer hamlesi ise forvet pozisyonuna oldu. Y. Denizli Basket, geride kalan sezonda Almanya'nın NINERS Chemnitz ve Rusya'nın VTB League ekiplerinden UNICS Kazan formaları giyen 2.01 metrelik Amerikalı oyuncu Ty Brewer'ı kadrosuna kattı. Sezona başladığı Chemnitz ile Almanya Ligi'nde 12.9 sayı, 3.4 ribaund ve 1.1 asist; BKT EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 3.7 ribaund ortalamaları tutturan Brewer, sergilediği performansın ardından sezon ortasında UNICS Kazan'a transfer olmuştu.

Kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen Brewer'ın atletizmi, savunma sertliği ve çok yönlü oyunuyla Y. Denizli Basket'in yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Sigorta, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Y. Denizli Basket İki Amerikalı ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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